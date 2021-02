Province: Vercelli, 21 marzo elezioni per rinnovo Consiglio

Si terranno domenica 21 marzo 2021 le elezioni per rinnovare il Consiglio provinciale di Vercelli. Il presidente Eraldo Botta ha firmato il decreto per la convocazione dei comizi elettorali; in quella data verrà recuperata la chiamata alle urne prevista inizialmente il 13 dicembre scorso, ma poi rimandata a causa della pandemia. Alla fine di marzo dovrà essere rinnovata l'assemblea consiliare, dopo 4 anni di mandato, ma non la carica di presidente della Provincia, che rimane due anni. Botta, sindaco di Varallo, era stato eletto a ottobre 2019 dopo le dimissioni di Carlo Riva Vercellotti, entrato in Consiglio regionale. Nei due seggi di Vercelli e Borgosesia il 21 marzo saranno chiamati circa 800 tra sindaci, assessori e componenti dei Consigli comunali del territorio per esprimere la propria preferenza. Attualmente il vice presidente è il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno, e gli altri nove componenti sono espressione di tutto il Vercellese, dalla Bassa fino alla Valsesia.