Coronavirus, in Piemonte 765 nuovi casi e 37 decessi

Sono 765 i nuovi casi di persone positive al Covid in Piemonte, con un rapporto del 3,9% rispetto ai 19.867 tamponi diagnostici (12.061 antigenici); la quota di asintomatici e' del 49.9%. Lieve flessione nei dati sui ricoveri: in terapia intensiva i pazienti sono 152(- 1 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.138 (- 13). I decessi comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione sono 37 (1 relativo alla giornata odierna). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.818, i guariti +867.