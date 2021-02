Meteo: giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 3 febbraio, giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2684 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un flusso di correnti umide sudoccidentali interessa le regioni di Nord Ovest determinando una giornata grigia. Precipitazioni deboli e intermittenti perlopiu' su Liguria e Piemonte orientale, nel pomeriggio anche sulla VDA occidentale. Clima non particolarmente freddo, specie nei valori minimi.