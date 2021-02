Pro loco al verde

Dicono che… tra i tanti tagli previsti nel Bilancio della Regione Piemonte, il più doloroso per la maggioranza di centrodestra sia quello alle Pro loco: il fondo tanto caro anche al governatore Alberto Cirio passa infatti da quasi un milione a 350mila euro, mentre quello per l’unione nazionale delle Pro loco si dimezza da 100mila a 50mila euro. Un bel guaio per chi “fa politica sul territorio” e ora teme che la sforbiciata possa incidere non solo su sagre e fiere ma anche sul proprio consenso elettorale.