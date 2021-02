Piemonte: rifiuti, al via iter Aula nuova legge

Proprio all'indomani del sorpasso della raccolta differenziata sull'indifferenziata a Torino annunciato ieri dalla sindaca Chiara Appendino, e in un contesto che secondo l'ultimo report di Legambiente vede il Piemonte fermarsi "a un inaccettabile 63,4% di differenziata, ancora distante dai livelli di legge del 65%", è al via oggi nell'Aula del Consiglio regionale la discussione della nuova legge sui rifiuti. Il provvedimento, che rivede la governance in materia di gestione dei rifiuti, e' stato illustrato dal leghista Matteo Gagliasso, primo firmatario del testo. Le relazioni di minoranza sono state fatte da Giorgio Bertola (M4o), Marco Grimaldi (Luv), Sean Sacco (M5s), e Daniele Valle (Pd). Nella discussione in Commissione era stato approvato un correttivo sugli obiettivi stabiliti per la Città di Torino, posticipando di due anni, al 2024, l'obiettivo del limite massimo di 159 chilogrammi di differenziata per abitante, in vigore due anni prima per tutti gli altri Comuni. Un'altra correzione che verrà introdotta con un emendamento della Lega, ma che vede una analoga sensibilità nel Pd, e' un regime tariffario più favorevole per i Comuni turistici, gravati da più rifiuti di quelli prodotti dai soli residenti. Già approvati in Commissione invece alcuni emendamenti del Movimento 5 Stelle sul recepimento delle direttive Ue in materia di economia circolare, per incentivare il mercato dei prodotti riciclati, per il sostegno alla ricerca sui rifiuti e per la promozione di campagne sulla differenziata.