Accreditamento sanitario per l’Ospedale di Settimo

La Regione Piemonte ha concesso alla Saapa S.p.A., la società dell’Ospedale Civico di Settimo Torinese, “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e relativo accreditamento”. Sinora la società aveva operato sulla base di una sperimentazione autorizzata, arrivata a conclusione, oltre che allo specifico accreditamento rilasciato per l’apertura del reparto Covid. La Società è ora accreditata “per le attività di ricovero a ciclo continuo di Recupero e Riabilitazione Funzionale di II livello, di Medicina di Lungodegenza e di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria”. “Sono davvero soddisfatto che la Regione abbia riconosciuto l’accreditamento all’Ospedale; arriva così a un approdo decisivo una vicenda, partita nel 2016, che alcuni consideravano irrimediabilmente incagliata” – osserva Alessandro ROSSI, Amministratore Unico di SAAPA che si è insediato nel luglio 2020 su indicazione dell’assemblea dei soci. “Con la nuova autorizzazione” – precisa Rossi – “la società può guardare avanti, a nuove soluzioni maggiormente incardinate nel Servizio Sanitario Regionale, che consentiranno di migliorare i servizi esistenti, eventualmente aggiungerne di nuovi, con un sensibile risparmio per i contribuenti e con prospettive occupazionali importanti, nel settore della Salute, per il territorio”. L’Amministratore ha infine ringraziato il personale della società: “Senza il loro continuo impegno, che ci ha consentito di superare a pieni voti tutte le verifiche anche in emergenza Covid, questo risultato non sarebbe stato possibile”.