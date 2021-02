Cnh: per 2021 stima +8-12% ricavi netti

Cnh Industrial chiude il quarto trimestre 2020 con un utile netto pari a 187 milioni di dollari (+56%) e un utile netto adjusted di 432 milioni di dollari (+55%). Cnh Industrial prevede per le sue attività industriali nel 2021 ricavi di vendita netti in crescita tra l'8% e il 12% anno su anno, "includendo gli effetti del delta cambi di traslazione"; free cash flow positivo tra 0,4 e 0,8 miliardi di dollari; spese di ricerca e sviluppo in crescita al 4,5% dei ricavi netti, spese generali, amministrative e di vendita inferiori/uguali al 7,5% dei ricavi netti e investimenti oltre il 2,5% dei ricavi netti.