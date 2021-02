Shoah: Fregolent (Iv), sindaco negazionista si dimetta

"Un sindaco che nega o sminuisce colpevolmente la persecuzione e la morte di 6 milioni di persone non è degno di rivestire il ruolo per cui è stato eletto e se avesse dignità dovrebbe rimettere il suo mandato". Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, interviene così sul post del comune di San Francesco al Campo (Torino) per il Giorno della Memoria. "Denigrare la Shoah è un atto gravissimo - aggiunge - ancora più grave se fatto in occasione del Giorno della Memoria, riconosciuto per Legge come momento istituzionale di ricordo e di riflessione per quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti".