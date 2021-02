Carnevale: Borgosesia e Santhià non rinunciano alla festa

Nonostante la pandemia diversi Comuni della provincia di Vercelli stanno organizzando iniziative legate al carnevale. A Borgosesia il sindaco Paolo Tiramani consegnerà il 6 febbraio in municipio le chiavi della città al Peru, maschera borgosesiana, dando così ufficialmente inizio al Carnevale 2020. Ammessi nell'aula magna solo le maschere con una corte molto ristretta, oltre alla giunta che farà da scorta al primo cittadino. La consegna delle chiavi avverrà a porte chiuse, ma tramite un video sarà mostrata alla cittadinanza. La giornata prosegue poi con un altro appuntamento tradizionale, "Io mi vesto come mi pare", a cui parteciperanno solo gli amministratori. In costume, sindaco e giunta andranno a far visita ai negozi aderenti all'iniziativa. A Santhià, sede di uno dei più antichi carnevali del Piemonte, il sindaco Angelo Cappuccio e la pro loco hanno annunciato una serie di iniziative simboliche, tra cui la consegna delle chiavi, la deposizione del Gianduia in piazza, la fagiolata da asporto con la collaborazione dei ristoranti, la filodiffusione in centro per trasmettere canzoni del carnevale. Altre iniziative sono previste a Vercelli e Trino.