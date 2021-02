Covid: Piemonte; 819 positivi e 25 morti, in calo ricoverati

Sono 819 i nuovi casi di contagi registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore. È quanto comunica l'Unità di crisi della Regione Piemonte, sottolineando che dei nuovi casi, 140 sono risultati positivi dopo test antigenico), pari al 4,4% dei 18.699 tamponi eseguiti, di cui 11.574 antigenici. Degli 819 nuovi casi, gli asintomatici sono 336 (41,0%). I ricoverati in terapia intensiva sono 147(-5 rispetto a ieri); i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.092 (-46 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.796 I tamponi diagnostici finora processati sono 2.547.730 (+ 18.699 rispetto a ieri), di cui 1.039.862 risultati negativi. Sono 25 i decessi di persone positive, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).Il totale è ora di 8.920 deceduti.