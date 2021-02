Terra Madre Salone del Gusto, appuntamenti fra cibo e salute

Il mese dedicato a cibo e salute, la conferenza sui noccioleti intensivi, il focus sui legumi e l'approfondimento su api e miele, fra crisi climatica e pesticidi. Nuovi appuntamenti, a partire da oggi, per Terra Madre Salone del Gusto nella sua versione lunga tutto l'anno. Oltre a due Food Talk, sul ruolo della chimica in agricoltura e per la nostra salute e sul diritto umano a un'alimentazione adeguata, la prima settimana di febbraio propone la conferenza "Salute del pianeta, salute delle persone" che mette a confronto esperti internazionali e vede anche la presentazione del "Position paper" di Slow Food dedicato al tema cibo e salute e sostenuto da Reale Mutua. "Fermiamo i noccioleti intensivi" è invece il tema di una seconda conferenza durante la quale verrà anche proiettato "Omelia Contadina-Film 2020" di Alice Rohrwacher. In calendario anche "Let it Bean! La roveja di Civita di Cascia, Presidio Slow Food, incontra il suo sindaco", panel dedicato al piccolo legume coltivato in particolare sui monti Sibillini. Per gli appuntamenti con i "Come si fa?", si va poi alla scoperta della preparazione della melassa secondo la ricetta libanese, del camembert fermier o della deamarizzazione delle olive con cenere, calce e acqua.