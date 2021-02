Zaki: Torino aderisce a campagna Amnesty

La Città di Torino continua la sua campagna per Patrick Zaki. Dopo aver partecipato all'iniziativa dell'associazione InOltre Alternativa Progressista e aver votato una serie di atti per chiedere la scarcerazione dello studente egiziano e il conferimento della cittadinanza italiana, il Comune torna a sollecitare la liberazione con due poster che verranno esposti lunedì ai balconi di Palazzo Civico dall'assessore ai Diritti Marco Giusta e dal presidente di Amnesty International Italia Emanuele Russo. Come altre città italiane, infatti, anche Torino ha aderito alla campagna di Amnesty International "Libertà per Patrick Zaki - concorso artistico". I poster che verranno esposti sono infatti una selezione dei materiali prodotti proprio nell'ambito di questa iniziativa.