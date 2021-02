Recovery: Gariglio (Pd), tre priorità per ferrovie Piemonte

Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti alla Camera, elenca tre priorità per la mobilità ferroviaria del Piemonte: "velocizzare la realizzazione del tratto ferroviario Biella-Novara, come da progetto già presentato dalla Regione Piemonte; completare le tre stazioni del servizio ferroviario metropolitano di Torino: Dora, Zappata e San Paolo; e finanziare e progettare in tempi brevi il collegamento di Alta Velocità in Val Susa, tra la Città di Torino e il tunnel di base". Gariglio ha sottoposto le tre priorità a Vera Fiorani, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, nel corso dell'audizione che si è tenuta oggi, nell'ambito dell'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza.