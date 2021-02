Sci: Cirio attacca, da Roma nessuna certezza sui ristori

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato questa mattina i rappresentanti di Arpiet, l'associazione che rappresenta le stazioni sciistiche piemontesi. In attesa di capire se il 15 febbraio lo sci potrà davvero ripartire, "abbiamo definito criteri chiari per sostenere, con le risorse stanziate nel bilancio regionale, tutto il mondo turistico della neve che in Piemonte è un settore trainante ed irrinunciabile - spiega il governatore Cirio su Facebook -. Spiace tuttavia riscontrare che, nonostante i tanti solleciti e al di là delle dichiarazioni di intenti, da Roma non ci siano ancora certezze su stanziamenti e modalità di ristoro per questo mondo".