Novità sul contratto base Rc Auto

COSA E’ CAMBIATO DAL 1 GENNAIO 2021?

Sapevi che ci sono molte novità in materia di assicurazioni? Le modifiche apportate in materia di assicurazioni erano nell’aria da molto tempo, ma solo nel corso del 2020 hanno trovato una precisa collocazione legislativa entrando in vigore con il primo dell’anno. Dal 1° gennaio 2021, infatti, molte cose sono cambiate, a partire dal contratto base. Vediamo di cosa si tratta.

IL CONTRATTO BASE: ECCO LA NUOVA VERSIONE 2021

Il contratto base deve contenere le garanzie minime di legge previste dalla polizza che stai per sottoscrivere, e soprattutto – a differenza che in passato – adesso potranno esserti garantiti contratti e preventivi chiari e trasparenti. Il nuovo modello è fornito dal Ministero dei Trasporti e dall’IVASS, e sarà unico e standard per tutti.

“A partire dal 30 aprile prossimo le compagnie assicurative dovranno comunicare al cliente che il contratto base prevede solo la copertura per la responsabilità civile. In questo modo il contratto sarà più trasparente ed il consumatore avrà più elementi per capire costa sta pagando effettivamente e potrà effettuare delle comparazioni di offerte più consapevolmente”. (Fonte InvestireOggi). Quindi potrai scegliere cosa firmare in anticipo e senza avere brutte sorprese dell’ultimo minuto.

IL NUOVO CONTRATTO BASE PREVEDE UN NUOVO FORMULARIO

Tra le novità, la più rivoluzionaria è quella di aver previsto un unico formulario da sottoscrivere, valido per tutte le compagnie di assicurazione su tutto il territorio nazionale online e non. Un’equiparazione e un trattamento uniforme lungamente atteso e che rappresenta una tutela nei confronti del cliente. A disposizione quindi un nuovo formulario, un modulo standard in un’ottica di trasparenza.

PAROLA D’ORDINE: TRASPARENZA

Il contratto base è obbligatorio per tutte le compagnie che sono obbligate a proporre polizze con le garanzie minime. Ogni voce è chiaramente specificata.

Ecco un breve esempio di cosa contiene il nuovo formulario:

- Contratto base;

- Premio netto per la Rca;

- Eventuali clausole accessorie con la somma delle precedenti voci;

- Eventuali sconti proposti dalla compagnia;

- SNN, imposte e provvigioni.

