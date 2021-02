Le formule della Dc

Dicono che… servirà un algoritmo per comprendere il programma della rinata Democrazia cristiana per Torino 2021. Certo "La matematica è politica" scrive in un agile quanto interessante pamphlet Chiara Valerio, ma chissà se si riferiva a quell'astrusa formula comparsa sui manifesti affissi in questi giorni dagli eredi della Balena Bianca, guidati sotto la Mole da Mauro Carmagnola. Roba da far venire il capogiro anche ai più brillanti studenti di matematica. Che sia il risultato di uno studio per una efficace comunicazione politica? Saranno le urne a decretarlo (e la calcolatrice).