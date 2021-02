Città metrolitana commemora dipendenti morti in servizio

La Città metropolitana di Torino commemora Giuseppe Butera e Giuseppe Rubino, i due dipendenti della Direzione viabilità morti due anni fa, mentre erano in servizio, in un incidente stradale a Villareggia. In loro memoria, richiamando una mozione unanime del Consiglio metropolitano, vengono infatti intitolate una sala riunioni; un'altra viene invece intitolata a tutti i dipendenti caduti sul lavoro. Le targhe commemorative saranno apposte nella sede di corso Inghilterra, a Torino, lunedì 8 febbraio.