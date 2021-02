Agricoltura: dalla Regione Piemonte 6,2 mln per i giovani

La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, assegna ulteriori 6,2 milioni di euro di contributi per l'insediamento dei giovani agricoltori sul bando 2019 del Programma di sviluppo rurale. La somma integra i 3 milioni e 350 mila euro originari del bando 2019, per un totale di 9,6 milioni di euro. I giovani beneficiari sono in tutto 227. "Il rifinanziamento del bando 2019 relativo al premio di insediamento dei giovani agricoltori - sottolinea Protopapa - permette lo scorrimento della graduatoria del bando 2019 del Psr e andrà a interessare ulteriori 145 beneficiari, un sostegno importante in tempo di crisi rivolto alle nostre aziende piemontesi".