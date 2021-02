Covid: Radicali e +Europa, Sputnik? Icardi inadeguato

I Radicali e +Europa stigmatizzano "il silenzio" dell'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, rispetto alle dichiarazioni dell'assessore al Legale, Maurizio Marrone, che ha annunciato l'intenzione di scrivere al commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, per chiedergli di permettere l'uso in Italia del vaccino russo Sputnik. "Preso atto - affermano il radicale Alberto Ventrini e Marco Cavaletto di +Europa - che nella Giunta regionale del Piemonte c’è un assessore putiniano, ci saremmo aspettati che l'assessore Icardi ricordasse al suo collega Marrone che le competenze in materia sanitaria le ha lui. Invece, silenzio". "Da Icardi - aggiungono - è silenzio anche sul caso di Piero Durando, presidente dell'Istituto Zooprofilattico appena nominato, che non può ricoprire quella carica perché lo statuto dell'ente impedisce un terzo mandato". "I piemontesi - dicono ancora - apprezzerebbero che Icardi prendesse atto della sua inadeguatezza e si dimettesse: sfrutti questo periodo di relativa quiete sul fronte Covid e lasci il posto a qualcuno più capace. È tempo per lui di tornare alle amate vigne cuneesi e a una tranquilla poltrona in Consiglio regionale".