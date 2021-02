Meteo: cieli coperti con piogge

A Torino oggi, sabato 6 febbraio, cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 9.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1444m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una perturbazione più organizzata si avvicina lentamente da ovest, mantenendo condizioni di diffusa nuvolosità ovunque, seppur con qualche apertura sulle Alpi. Nella seconda parte del giorno, specie in serata, piogge più diffuse in arrivo un po' ovunque con neve dai 1200-1500 metri. Clima sempre molto mite per il periodo, a tutte le quote.