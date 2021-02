IL NUOVO GOVERNO

Draghi sull'isola di Arturo: "Un'occasione per il M5s"

Artom, l'imprenditore di riferimento di Casaleggio, spinge i grillini a sostenere il premier incaricato. "Sono contento è esattamente quello che vogliono le piccole imprese"

“Sono contento che il Movimento stia andando verso un accordo con Mario Draghi, e spero che alla fine lo faranno. Si tratta esattamente di quello che vogliono gli imprenditori o le piccole e medie imprese a cui i 5 stelle sono stati vicini fin dalle prime battaglie fatte con Gianroberto Casaleggio”. Così l’imprenditore torinese Arturo Artom al Messaggero. Un sintesi, spiega, ci “deve” essere “perché potrebbe essere una bella ripartenza per l’Italia. Questa è un'occasione unica che sta già dando una nuova speranza al Paese”. C’è, aggiunge, “molta meno rassegnazione in giro. Sono contento per questo. Con ConfArpi siamo stati e siamo vicini alle piccole e medie imprese. Tra la fine e l’inizio dell’anno notavo che rispetto a marzo o ad aprile scorsi, quando c’era la voglia di combattere anche in settori come quello della moda praticamente bloccati, era subentrata un po’ di rassegnazione. Ora invece abbiamo una possibilità. C’è un modo per ridare orgoglio al Paese”, aggiunge.

Artom, 55 anni, ingegnere, dopo essere stato vicino a Enrico Letta e al suo think-tank “VeDrò”, è stato tra i primi imprenditori a seguire il M5s, aprendo una breccia nel modo degli affari e delle rappresentanze datoriali a Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Ora la sua opinione pare sia molto ascoltata dal figlio del guru, l’erede Davide, al cui fianco è stato visto nelle più importanti occasioni pubbliche.