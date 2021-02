Svastiche e insulti a evento online Capodanno Cinese Torino

Blitz virtuale, a sfondo razzista e sessista, ai danni della comunità cinese di Torino. E' accaduto ieri in occasione dell'inaugurazione online della mostra "Felice Anno del Bue! Il racconto del Capodanno cinese sotto i portici di via Po", oggetto di Zoom bombing da parte di una decina di persone, con svastiche, insulti, immagini pornografiche. "Siamo stati costretti a cancellare l'evento - spiega l'Istituto Confucio dell'Università di Torino -. Siamo molto dispiaciuti per l'accaduto e ringraziamo tutti coloro che si erano connessi. L'episodio è già stato segnalato alle autorità competenti".