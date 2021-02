TERZA ETA'

Quasi 2mila posti liberi nelle Rsa, ma le Asl frenano i nuovi ingressi

A fronte di molte richieste le strutture non riescono ad accettare ospiti. Colaci (Confapi Sanità): "Un danno economico pesante, ma anche una mancata risposta alle famiglie degli anziani". Sollecitato un intervento della Regione sulle aziende sanitarie

Nelle Rsa piemontesi ci sono quasi 2mila posti liberi, le richieste di nuovi ingressi a quanto pare non mancano, ma tutto resta fermo. Gli anziano che hanno necessità di essere ospitati nelle case di riposo non riescono ad entrare e i gestori delle strutture, già provate economicamente dalle misure rese necessarie per contrastare il Covid, lanciano un grido di allarme. “Si tratta di una situazione che rischia di mettere ulteriormente in ginocchio il settore, oltre che escludere dalla possibilità di avere una adeguata assistenza una fascia di età della popolazione già fragile ed a rischio”, denuncia Michele Colaci, vicepresidente nazionale di Confapi Sanità. “Non è certo questo il modo migliore per rispondere all’emergenza che il territorio sta affrontando”.

Superato il lungo periodo in cui le Rsa furono tragico teatro di molti decessi a causa del virus e per questo vennero sospesi tutti i nuovi ingressi, adesso con una situazione decisamente più sotto controllo il quadro che si presenta, come spiega Colaci, “vede le nostre strutture con 1.800 posti in convenzione con la Regione non utilizzati”. Le preoccupazioni dei gestori e proprietari delle strutture, che in Piemonte sono oltre 700, vengono confermate dai dati dell’Osservatorio regionale circa i posti in convenzione vacanti. “Per questa ragione è urgente un immediato cambio di passo da parte delle Asl”, incalza il vicepresidente di Confapi Sanità. “Occorre accelerare le procedure relative ai nuovi ingressi di ospiti nelle strutture per ripristinare una condizione di normalità all’interno delle stesse”. Ricordando come “in questi mesi le Rsa hanno effettuato ingenti investimenti in attrezzature e formazione del personale, rappresentando una delle trincee nella lotta e meritando un doveroso atto di fiducia, Colaci sollecita alla Regione “un intervento di indirizzo nei confronti delle direzioni Asl per una omogenea ripartenza degli inserimenti”.