Clochard Torino: Schellino, nessuna guerra, molto per loro

"Non c’è assolutamente alcuna guerra o strategia, al contrario la Città ha fatto e continua a fare moltissimo per le persone senza fissa dimora. Come per tutto si può sempre fare di più, anche perché le persone da aiutare sono tante, e continueremo a lavorarci con tutte le istituzioni che, nell'ambito del Piano di Inclusione Sociale, operano con noi da tempo". L'assessora al Welfare e vicesindaca di Torino, Sonia Schellino, ribadisce all'Ansa la volontà dell'amministrazione di "sostenere e aiutare tutte le situazioni di fragilità. Nessuna strategia degli sgomberi". Quanto all'operazione di giovedì, quando alcuni clochard sono stati allontanati dai portici del centro cittadino, ricorda che "si è trattato di un intervento di controlli della polizia in seguito a esposti dei cittadini. Altra cosa è la pulizia periodica che viene fatta da Amiat, con il supporto della polizia municipale, nei punti dove ci sono accumuli di oggetti. E che viene fatta - precisa Schellino - chiedendo alle persone di spostare e conservare quello che gli serve e lasciare quello che vogliono buttare perché non più recuperabile. Non sono assolutamente sgomberi, ma interventi di pulizia e igiene anche a vantaggio di chi vive per strada e che, in questo periodo di pandemia, sono ancora più importanti per la loro salute". Schellino ricorda poi che "le persone che vivono in strada sono assistite dai servizi di Boa, dall'educativa di strada e da volontari che chiedono loro la disponibilità di andare in dormitorio o nello spazio per l'emergenza freddo. Se non vogliono - conclude - non li si può certo obbligare, e li si continua ad assistere al meglio delle possibilità".