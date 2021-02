Clochard Torino: Damilano, aiutare tutti rispettando torinesi

"Torino è una città che accoglie. Lo dice la sua storia. Ma accogliere non vuol dire trasformare le strade della città, di nessuna parte della città, dalla periferia al centro, in dormitori o servizi igienici a cielo aperto". Paolo Damilano, imprenditore e candidato sindaco di Torino, interviene così sulla vicenda dei clochard allontanati dal centro del capoluogo piemontese. "Serve una politica efficace con centri di accoglienza capaci di tutelare tutte le persone in difficoltà anche dal punto di vista della salute e della sicurezza, siano essi donne o uomini - sostiene -. Inoltre dobbiamo aiutare chi è finito in strada perché ha perso il lavoro o per la situazione di crisi che sta travolgendo il pianeta. Torino può e deve essere in grado di sostenere chi attraversa un momento difficile, può e deve aiutare chi vuole rimettersi in sesto. Ma tutto deve avvenire nel rispetto della legge e dei torinesi. Accogliere tutti vuol dire accogliere anche i torinesi che vogliono vivere la propria città, i turisti che vogliono scoprirla e visitarla".