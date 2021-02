Torino: Polizia multa per 30 mila euro locali Borgo Aurora

Quattro esercizi commerciali multati dalla polizia di Stato durante i controlli nel quartiere Aurora, a Torino. A due locali sono state elevate multe da 6000 euro per le scarse condizioni igienico sanitarie, 800 euro per il mancato rispetto delle normative anti Covid, 8000 euro per mancanza del registratore di cassa e quasi 15000 per la mancanza di etichettatura nei prodotti. Dentro i locali erano numerose le persone che stavano consumando cibo e bevande. Multa di 300 euro per un negozio di parrucchiere in corso Emilia per irregolarità rispetto al regolamento comunale. Invece una sanzione da 700 euro è stata comminata a una macelleria per carenze igienico sanitarie e per la mancata traduzione in lingua italiana delle etichette della merce esposta. Infine, durante un controllo lungo la Dora all'altezza del Ponte Bologna, sono state ritrovate dagli agenti diverse confezioni di marijuana, per circa 10 grammi di peso. La droga era stata nascosta tra la fitta vegetazione, lungo gli argini del fiume.