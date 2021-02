Covid: Torino, allarme per movida "selvaggia" in Vanchiglia

La chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 e il coprifuoco non fermano la movida “selvaggia” in una zona di Torino tradizionale ritrovo di giovani. "Da alcune settimane l'isola pedonale di via Cesare Balbo, in orario serale, viene utilizzata da oltre un centinaio di giovani per organizzare cosiddetti Botellon, termine spagnolo usato per indicare ritrovo di giovani per bere in gruppo all'aperto. Lo denuncia, con un post Facebook, il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che dice no all'idea di Vanchiglia come "zona franca" che rischia "di riportarci in zona arancione o rossa". "In questo periodo - ricorda Deri - gli assembramenti con un centinaio di persone, la stragrande maggioranza senza mascherina, sono vietati. Siamo convinti che non debba passare il messaggio che il quartiere Vanchiglia sia 'zona franca' dove sia possibile organizzare qualsiasi cosa senza subirne le conseguenze. Per questo motivo - spiega - abbiamo già richiesto l'intervento delle istituzioni preposte per impedire, preventivamente, queste attività molto pericolose per la salute pubblica e che rischiano di aumentare i contagi riportando la nostra regione in zona arancione o, peggio ancora, rossa". A questo si aggiunge il fatto, conclude Deri, che al termine di queste serate "la via si trasforma in una discarica impedendo, di fatto, ai bambini della scuola elementare di utilizzare quello spazio come cortile per la ricreazione".