Covid: Piemonte; 717 positivi, in calo ricoverati

Ricoverati in calo negli ospedali piemontesi: - 7 in terapia intensiva dove il totale scende a 140, - 14 negli altri reparti (2007). Sono i dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione. Il bollettino giornaliero criporta nuovi 717 casi positivi, su un totale di 19.359 tamponi (13.121 antigenici). Il rapporto positivi/tamponi è del 3,7%, la quota di asintomatici 39.3%. I morti sono 21 (nessuno relativo a oggi). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.018, i guariti +709.