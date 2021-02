Baveno, restyling per il parco di Villa Fedora

Partono domani, lunedì 8 febbraio i lavori di riqualificazione del parco di Villa Fedora a Baveno. Previsti la riqualificazione botanica, anche a seguito dei danni causati dalla tromba d'aria del 12 agosto 2019, il recupero delle serre, il rifacimento dei percorsi pedonali e carrai, la realizzazione della rampa di discesa alla spiaggia, l'installazione di un nuovo modulo di bagni pubblici, la regimazione delle acque meteoriche, un impianto di illuminazione del parco e la realizzazione di un percorso vita. "Un intervento molto importante promosso dalla nostra amministrazione comunale - sottolinea il sindaco, Alessandro Monti - per un importo totale di 330mila euro, di cui 125mila finanziati dalla Fondazione Cariplo, grazie al Bando Emblematici Minori 2019 a cui abbiamo partecipato". Il parco sarà chiuso "per permettere di svolgere i lavori più agevolmente ed esseri pronti entro Pasqua, almeno per gli interventi principali, L'obiettivo principale - prosegue Monti - è quello di permettere a tutti i cittadini, anche a quelli diversamente abili, di poter accedere e fruire del parco di Villa Fedora, compresa la spiaggia a lago. Saranno ampliati gli spazi disponibili e frequentabili, dedicando spazi attrezzati per svolgere attività di tipo sociale in collaborazione con il Cai locale". La gara è stata espletata dalla Provincia del Vco con aggiudicazione a favore dell'impresa Omegna Scavi; il progetto è realizzato in collaborazione con Cai e Camera di Commercio del Vco.