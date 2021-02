Finge di produrre canapa legale, arrestato per marijuana

Un'attività di produzione di canapa legale per coprire lo smercio quella illegale. E' lo stratagemma tentato da un 23enne, incensurato, arrestato dalla polizia a Torino per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella casa dei suoi genitori in via Ormea e in un campo a Cumiana, gestito dal ragazzo, ma dove al momento della perquisizione non c'era coltivazione, la polizia ha sequestrato oltre duecento grammi di stupefacente, del derivato dell'oppio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Al 23enne sono stati sequestrati anche 13 mila euro. Denunciato a piede libero il coinquilino dell'arrestato.