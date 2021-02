Picchia madre per i soldi della droga, arrestato sedicenne

Un sedicenne è stato arrestato dai carabinieri della stazione Barriera di Milano, a Torino: da due anni minacciava e picchiava la madre per farsi consegnare il denaro per comprare la droga. A chiamare i militari dell'Arma, la donna, 42 anni, ormai disperata per le violenze subite. Il 16enne ha anche aggredito i carabinieri e dovrà rispondere quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale.