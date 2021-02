Covid: si chiudono in bagno bar per evitare multa, scoperti

Per evitare la multa per la violazione delle norme anti Covid alcuni clienti si erano nascosti dentro il bagno. E' accaduto a Santena, in provincia di Torino, dove i carabinieri sono intervenuti in un bar del luogo in cui era stata segnalata la presenza di alcuni clienti oltre l'orario consentito. Il locale era effettivamente aperto e all'interno tre avventori stavano consumando del cibo, mentre altri tre, all'arrivo dei militari dell'Arma, si erano nascosti dentro il piccolo bagno. L'attivita' è stata chiusa per cinque giorni, proprietario e clienti sono stati multati per 400 euro a testa.