Povertà: alberghiero Colombatto, ogni settimana 310 pasti

Ogni settimana, fino al 27 marzo, al Colombatto, istituto professionale alberghiero di Torino, vengono preparati 310 pasti per i più bisognosi, grazie all'iniziativa varata dalla scuola in collaborazione con l'Associazione volontari Alpini della Protezione Civile. I volontari ogni venerdì si recano dai fornitori a ritirare le materie prime, le consegnano agli studenti per la preparazione dei pasti, il sabato il cibo viene consegnato a parrocchie, istituzioni e comunità che poi lo distribuiscono ai poveri. L'assessore regionale al Welfare Chiara Caucino ha visitato il Colombatto accolta dal vice preside, Paolo Zanet e dal presidente dell'Associazione volontari alpini, Luigi Paglialonga. "Le nuove povertà rappresentano uno delle più preoccupanti conseguenze dell'emergenza Covid - sottolinea Caucino -. Al plauso ai fautori dell'iniziativa, unisco il mio impegno per combatterle con ogni mezzo a disposizione. Proprio per questo, è mia intenzione istituire un tavolo, un luogo di confronto concreto e foriero di iniziative per contrastare le nuove povertà con politiche ed iniziative che siano condivise ed efficaci e che non si limitino agli slogan che troppo spesso abbiamo ascoltato da chi non ha responsabilità di governo e che, negli anni passati, è stato a guardare una situazione che è sicuramente acuita dal nuovo coronavirus, ma che ha radici ben più profonde e lontane nel tempo, frutto di amministrazioni e governi miopi e inadeguati".