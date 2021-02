Brucia tetto in legno, spento incendio di casa in Val Susa

I vigili del fuoco di Susa, in provincia di Torino, sono intervenuti a Mompantero, in località Trinità, per spegnere un incendio che si era sviluppato su di un tetto in legno di una casa. Le fiamme scaturite dalla canna fumaria si stavano propagando alle travi. I vigili hanno spento il rogo e hanno bonificato la zona, limitando così i danni.