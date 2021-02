Covid: in Piemonte 624 positivi, totale morti oltre 9mila

Con gli 8 decessi comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione, superano quota 9.000 i morti positivi al Coronavirus in Piemonte. Sono 9.002 di cui 4.090 a Torino e provincia, 1.360 ad Alessandria, 1.066 a Cuneo. I nuovi casi di contagio sono 624, con un rapporto del 7,7% rispetto agli 8.068 tamponi diagnostici processati (3.625 antigenici); la quota di asintomatici è pari al 36.4%. Invariato, 140, il numero dei ricoverati in terapia intensiva; negli altri reparti c'è stato un incremento, rispetto a ieri, di 10 pazienti che porta il totale a 2.017. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.148, i guariti +476.