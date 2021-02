Torino: cooperazione internazionale, patto con Guangzhou

Si rafforza ulteriormente il rapporto fra il capoluogo piemontese e la Cina. E' stato infatti siglato oggi dai rispettivi sindaci, Chiara Appendino e Wen Guohui, un Protocollo di Collaborazione fra Torino e Guangzhou che ha l'obiettivo di incrementare la collaborazione e cooperazione fra le due città promuovendo il dialogo come passo fondamentale per favorire le relazioni economiche, accademiche e culturali. Una firma che ribadisce il legame di amicizia con la città capoluogo della provincia del Guangdong che lo scorso marzo aveva dimostrato la sua solidarietà e vicinanza donando a Torino 100 mila mascherine e 200 termometri a infrarossi. Anche a livello accademico il rapporto dura ormai da tempo e ha visto negli anni passati una collaborazione tra il Politecnico di Torino e la South China University of Technology, che ha dato avvio a un Centro di ricerca applicata e collaborativa nei campi dell'ingegneria e dell'architettura e a un corso di laurea magistrale in Urban Design con docenti italiani e cinesi.