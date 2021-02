Finpiemonte: al via il processo, parla teste chiave accusa

Con uno dei testimoni chiave dell'accusa è cominciato oggi in tribunale a Torino il processo per il caso Finpiemonte, la finanziaria della Regione, in cui l'ex presidente Fabrizio Gatti e un'altra mezza dozzina di persone sono imputate di peculato. Al centro degli accertamenti della procura c'è un ammanco di sei milioni di euro, che secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbero stati inviati con tre bonifici a una società che doveva garantire il salvataggio della Gem immobiliare, riconducibile a Gatti. Nella Maxi aula 7 del palazzo di giustizia e' intervenuto Dario Esposito, già chief risk office di Finpiemonte, che ha testimoniato sulle anomalie rilevate nel corso della sua attività, spiegando inoltre di avere dato le dimissioni nel 2018.