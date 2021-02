Recovery Fund: Torino istituisce una cabina di regia

Una cabina di regia per i nuovi fondi europei che arriveranno alle amministrazioni locali con il Recovery Fund. E' quella che ha deciso di costituire la Città di Torino nell'ambito delle attività preliminari all'assegnazione di finanziamenti come Next Generation Eu e React Eu. Ad annunciarlo, in risposta a un'interpellanza del consigliere Pd Enzo Lavolta, la sindaca Chiara Appendino che questa mattina ha firmato un decreto che assegna all'assessore Marco Pironti, con delega ai Fondi Europei, "l'incarico di coordinare i processi di decisione politico-amministrativa con le azioni della struttura operativa diretta dal segretario generale del Comune. A fianco a questo - ha aggiunto - abbiamo ritenuto importante avere uno strumento più politico, e costituito una cabina di regia politico amministrativa con il compito di assicurare l'efficacia del processo". Lo strumento, composto dagli assessori Pironti e Alberto Unia, vedrà man mano il coinvolgimento di Giunta, Consiglio e Circoscrizioni. Appendino ha poi ricordato che la Città ha verificato i potenziali progetti candidabili "coerenti con gli assi di intervento identificati dall'Ue, e siamo arrivati a un portafoglio di circa 1 miliardo, a cui si è unito l'invio ad Anci di analoga proposta da parte di Città Metropolitana per un valore ci circa 1,6 miliardi".