Atp Finals, Appendino: fiduciosa presenza pubblico

Atp Finals di Torino, "stiamo lavorando per novembre, siamo fiduciosi che possa essere un momento in cui si ritorna a vivere lo sport anche di persona". Lo afferma, a "La politica nel pallone" di Gr Parlamento, in una puntata dedicata alle donne nello sport, la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Un evento, ricorda Appendino, che "coinvolgerà tutta la città e non solo il palazzetto" e sarà da metà novembre un "momento di apice in un percorso che la città farà, anche con momenti culturali legati al tennis". L'assegnazione a Torino, sottolinea, è stata "un grandissimo orgoglio, abbiamo battuto importanti città come Manchester, Tokyo, Londra". Al di là dell'aspetto sportivo ci sono le ricadute economiche: "enormi, non solo perché la città sta facendo giro del mondo legando il suo nome ai primi 8 del ranking Atp, ma per l'indotto: molti milioni di ricadute, e credo che l'elemento importante sia che questo si ripeterà per 5 anni. Permette di costruire filiere e un'identità attorno alla città, che poi possono essere capitalizzate in tanti modi. Le sponsorizzazioni ne sono un esempio, ne abbiamo raccolte sopra ogni aspettativa".