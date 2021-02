Taglia premio a padre in congedo, azienda condannata a pagare

Un'azienda astigiana che aveva decurtato del 60% il premio di risultato a un operaio i 60 anni in congedo parentale per seguire la figlia di 6 anni è stata condannata a riconoscergli l'importo totale. Secondo la Cgil astigiana si tratta del primo caso che riguarda un uomo. La riduzione del premio, relativa al 2019, è stata una discriminazione, secondo l'Ufficio Vertenze della Cgil a cui l'uomo si è rivolto e il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti Elisabetta Antoci ha riconosciuto questa fattispecie, condannando l'azienda a reintegrare il premio. L'interpretazione del giudice è stata contestata dai legali dell'azienda, secondo i quali il Codice delle Pari Opportunità fa riferimento esclusivamente alle discriminazioni fondate sul genere e hanno sottolineato che tutti i precedenti giurisprudenziali hanno avuto ad oggetto discriminazioni nei confronti delle lavoratrici madri. "Paternita' e maternita' devono essere uguali - dice il segretario astigiano della Cgil, Luca Quagliotti - esercitare un diritto non è certo assenteismo". "Il premio - spiega Massimo Padovani, avvocato della Cgil - viene decurtato per malattia o infortunio al di fuori del lavoro, per negligenza o aspettativa, Avere inserito anche paternità o maternità facoltativi è purtroppo un caso diffuso e fino ad ora ha riguardato solo donne. Non si può essere discriminati per aver esercitato un diritto".