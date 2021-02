Embraco: sindacati, caduta governo non diventi alibi

E' stata organizzata da Fim, Fiom, Uilm e Uglm la mobilitazione torinese - con due manifestazioni, davanti alla Prefettura e davanti alla sede di Intesa Sanpaolo - a sostegno della vertenza ex Embraco. Dopo gli ultimi incontri, che hanno certificato lo stallo europeo in cui si trova il piano Italcomp, i 400 lavoratori ex Embraco hanno voluto ribadire la propria preoccupazione per l'immediato futuro. Oltre alla scadenza degli ammortizzatori sociali, fissata per luglio 2021, nelle prossime settimane potrebbero essere avviate le procedure di licenziamento collettivo da parte della curatela fallimentare di Ventures Production. "La caduta del Governo - osserva Arcangelo Montemarano, responsabile ex Embraco per la Fim di Torino - non sia alibi per non prendersi le proprie responsabilità. È stato presentato un piano da parte delle istituzioni e pretendiamo che sia realizzato affinché si dia un futuro ai lavoratori. Non si può accettare che le istituzioni per l'ennesima volta prendano in giro i lavoratori. Abbiamo bisogno di risposte concrete e celeri al fine di bloccare i licenziamenti che, purtroppo, si concretizzeranno a fine luglio". "Siamo ad un passo dal traguardo - aggiunge Ciro Marino, segretario Uglm - dopo tanti sforzi e tanti incontri, sarebbe un peccato sprecare la realizzazione di questa nuova società che dia occupazione alle 400 famiglie di ex Embraco e ai 300 occupati di Belluno. Non c’è più tempo, non comprendiamo le motivazioni che ostacolano la messa in opera dei finanziamenti con garanzia Sace, la figuranei confronti delle istituzioni, se questo polo industriale non trova riscontro, non può che essere pessima".