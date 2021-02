Coronavirus, in Piemonte 483 nuovi casi, aumentano i ricoverati

Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 483 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 44 dopo test antigenico), pari al 4,8% dei 10.008 tamponi eseguiti, di cui 5529 antigenici. Dei 483 nuovi casi, gli asintomatici sono 209 (43,3%). Sono 12 i decessi, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è ora di 9.014 deceduti. I ricoverati in terapia intensiva sono 148 (+8 rispetto a ieri), quelli in regime ordinario ammontano a 2.036 (19 in più nelle ultime 24 ore). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.090 I tamponi diagnostici finora processati sono 2.621.424 (+10.008 rispetto a ieri), di cui 1.057.584 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 211.502 (+ 502 rispetto a ieri).