Meteo: nubi in aumento in serata

A Torino oggi, martedì 9 febbraio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1518m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nella notte qualche pioggia sul Levante ligure e occasionalmente alessandrino, poi giornata variabile e con tempo in larga parte asciutto ovunque. Perturbazione atlantica in arrivo la sera, accompagnata da nuove piogge specie sul tardi. Temperature poco variate, clima che rimane non freddo per il periodo. Ventilazione di libeccio a tratti incisiva sulla Liguria di Levante, con mare mosso.