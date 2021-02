Covid: Epat, nel weekend movimento ma ricavi in calo

Il 90% dei locali torinesi ha riaperto nel weekend, ma solo un terzo ha realizza ricavi a livelli del periodo giallo prenatalizio, mentre per gli altri il calo è tra il 10 e il 30%. Lo dice un'indagine dell'Epat Torino su 250 operatori. "E' stato certamente un weekend di grande movimento verso il centro città dall'hinterland torinese, con qualche caso eclatante di cattiva gestione, da perseguire con i controlli, ma i consumi sono nella media", commenta l'Epat. La ripresa riguarda i bar, ma non i ristoranti costretti a chiudere alle 18. La metà degli esercizi aperti ricorre all'asporto, mentre usa il delivery soltanto il 28% a causa delle difficoltà logistiche e dei prezzi alti delle piattaforme. L'Epat rileva che la lotteria degli scontrini non avrebbe dovuto partire in un periodo di stop end go e che è pronto solo un negozio su tre, mentre il 25% non vuole adeguarsi. "Bisogna permettere ai ristoranti di riaprire la sera e cercare di garantire agli operatori una certa continuità, è ancora forte la paura di doversi all'improvviso fermare di nuovo", commenta Alessandro Mautino, presidente dell'Epat Torino. "Nei week end fa notizia l'assembramento, anche se non è provocato dai locali. I casi di non rispetto delle regole vanno perseguiti con severità in quanto fanno il danno di tutta la categoria. Però i dati economici confermano un tentativo di ripartenza nella media con una certa flessione rispetto al periodo prenatalizio. Ci vuole tempo".