Torino: attacco hacker in Circoscrizione, pronta la denuncia

"Fortunatamente ieri non si stavano trattando temi particolari o delicati, ma dopo i casi che si stanno ripetendo a danni di soggetti diversi comincio a essere preoccupato per le istituzioni. Se un giorno non si trattasse più di puro 'disturbo' ma qualcuno volesse rubare informazioni o atti?". A esprimere preoccupazione per l'ennesimo atto di 'zoombombig' avvenuto a Torino, quello ai danni della Circoscrizione 1, il presidente Massimo Guerrini che ha intenzione di presentare denuncia alla polizia postale e segnalare l'accaduto al prefetto e al presidente del Consiglio comunale. "Quella di ieri - racconta - era una normale riunione di Commissione su Meet, ma ad un certo punto hanno incominciato a comparire, a gruppi di una decina per volta, nomi nuovi e sconosciuti. Non solo hanno iniziato a urlare insulti, condividere sulla piattaforma immagini pornografiche, togliere la parola a chi parlava, ma hanno addirittura cambiato i nomi dei consiglieri collegati". Un atto di hackeraggio fine a se stesso, non legato a problematiche o temi del quartiere. "Puro disturbo" afferma Guerrini che e' poi riuscito a interrompere la riunione aprendo una nuova stringa per proseguire i lavori in tranquillità.