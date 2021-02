Covid: Torino Solidale si allarga, arrivano libri e borracce

Anche i libri e le borracce contro lo spreco della plastica entrano a far parte di Torino Solidale, la rete di aiuto alle persone in difficoltà nata per l'emergenza Covid-19 che ha raccolto finora oltre 266 mila euro e distribuito 19 mila pacchi ogni mese offrendo un sostegno a più di 17 mila famiglie. Una rete che si allarga ulteriormente coinvolgendo anche le Biblioteche civiche, che doneranno ai nuclei familiari con figli tra i 6 e i 13 anni oltre mille libri, e il settore Ambiente della Città che metterà a disposizione 4 mila borracce in acciaio nell'ambito della campagna #PlasticFree del ministero dell'Ambiente. A fronte del perdurare della pandemia, inoltre, il Comune ha deciso di prolungare l'iniziativa Torino Natale Solidale, che dal primo dicembre al 15 gennaio ha consentito di donare circa 28.500 pacchi, per un totale di oltre 375 tonnellate di cibo. La città sta dunque lavorando per continuare questa campagna di sensibilizzazione e per semplificare le donazioni sta perfezionando l'iter per rendere possibile l'utilizzo di strumenti digitali.