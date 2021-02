Torino: metro 1, per prolungamento Ovest 615 mila euro

La giunta comunale di Torino ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessora Maria Lapietra, lo schema di convenzione tra Comune di Torino, Città Metropolitana e la società Infratrasporti.To per l’erogazione delle risorse statali da destinare alla progettazione del prolungamento della linea 1 della metropolitana fino al centro di Rivoli. Si tratta di 615mila euro, risorse frutto del reintegro del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. I costi complessivi della progettazione, stimati dalla società Infratrasporti.To in 983mila euro, saranno cofinanziati dalla Città Metropolitana per 368mila euro attraverso l’utilizzo di analoghe risorse assegnate dal medesimo decreto del ministero per le Infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre dello scorso anno. Lo riporta il Comune di Torino.