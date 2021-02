Torino: consigliera M5s condivide post caricature di ebrei

È polemica per un post dal tono antisemita di una consigliera comunale M5s di Torino, Monica Amore che ha condiviso su Facebook un'immagine con alcune caricature che richiamano il modo in cui venivano rappresentati in passato gli ebrei, naso pronunciato, kippah, occhio malvagio, stella di David appuntata. Il tutto accanto all'elenco delle testate giornalistiche che fanno capo al Gruppo Gedi. Una sola parola a commento del post, nel frattempo rimosso: "Interessante".