PARTECIPATE

Gtt torna a sbandare, allerta conti

Per il secondo anno consecutivo si preannuncia un bilancio in perdita. Fonti interne parlano di un rosso da 14 milioni. Con l'ad Foti in convalescenza è il dirigente di lungo corso Bonfanti ad aver preso il volante. Richiamato in servizio Ranalli. Basterà?

È un bus che corre senza conducente Gtt. Quale sia la direzione, oggi, è difficile da comprendere. Sull’azienda del trasporto pubblico, controllata dal Comune di Torino, sono tornati ad aggirarsi gli spettri che aleggiavano già negli anni più bui, tra il 2016 e il 2017, quelli in cui è stato necessario salvare il gruppo da una crisi finanziaria gravissima, attraverso tagli alle spese e ingenti risorse provenienti dal Governo per rinnovare il parco mezzi.

Il Covid si è abbattuto su una società ancora convalescente, alle prese con un piano industriale imposto per sanare un bilancio che nel 2016 evidenziava una perdita superiore ai 60 milioni. Per realizzare il rilancio, Chiara Appendino si è affidata a Giovanni Foti, il quale ha assunto la guida in qualità di amministratore delegato: problemi di salute, però, da oltre un mese lo hanno messo fuori gioco e ora a farne le veci è subentrato de facto Gabriele Bonfanti, dirigente storico dell’azienda, ormai al soglio della pensione, che ha attraversato indenne i vari cambi di vertice, da Roberto Barbieri a Walter Ceresa. Nell’ultimo riassetto organizzativo era stato messo a capo del settore Affari Legali e Contratti, uno dei gangli più delicati.

Oggi al di là dell’ordinaria amministrazione, a preoccupare sono i conti e il futuro prossimo. Per questo è stato recentemente richiamato in servizio Riccardo Ranalli, il professionista che aveva già redatto il piano industriale del 2016, quando l’azienda è stata a un passo dal crac, prima di essere allontanato per via di una visione giudicata un po’ troppo rigida. Il suo ritorno in servizio potrebbe indicare la necessità, in corso Turati, di rimettersi subito in carreggiata. Fonti interne, infatti, parlano di una perdita d’esercizio che si aggirerebbe attorno ai 14 milioni. Nonostante i 50 milioni stanziati dallo Stato per la cassa integrazione e altri sussidi resi necessari a causa dell’epidemia. Il 2020 sarebbe il secondo anno in rosso per Gtt, che già aveva chiuso in perdita il 2019 (-16,8 milioni) dopo i conti in pari registrati nel 2018, seppur grazie a entrate straordinarie per 22,7 milioni. Il consiglio di amministrazione è in scadenza, in primavera il mandato di Foti si concluderà e toccherà verosimilmente alla prossima giunta individuare il successore, cui spetterà un compito tutt’altro che agevole.