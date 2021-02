Meteo: attenuazione della nuvolosità

A Torino oggi, mercoledì 10 febbraio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 7.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1088m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nuova e veloce perturbazione atlantica in transito da ovest a est. Porterà tempo perturbato su tutti i settori, con piogge e rovesci diffusi, specie tra notte e mattino. A seguire graduale miglioramento. Nevicate sulle Alpi dai 700-1000m di quota. Più freddo. Tramontana in rinforzo sulla Liguria specie centrale, dopo una prima fase con Libeccio intenso; mar Ligure molto mosso.